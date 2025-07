Città

SARONNO –In vista della Notte di Note – Notte Bianca di Saronno 2025, in calendario sabato 5 luglio, il centro cittadino sarà soggetto a modifiche temporanee della viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Ecco nel dettaglio i provvedimenti previsti per la circolazione e i divieti che saranno attivi nel corso della giornata.

Divieti di circolazione nel centro cittadino

In occasione della Notte di Note – Notte Bianca di Saronno 2025, in programma sabato 5 luglio, il centro cittadino sarà interessato da alcune modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Dalle 12 di sabato 5 luglio sino alle 3 di domenica 6 luglio è vietata la circolazione lungo le seguenti vie: via Roma (tra via Manzoni e piazza Libertà), piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, via Caronni, corso Italia (tra via Carcano e piazza Libertà), vicolo Santa Marta, piazza Avis, via Genova, via Pusterla, via Solferino, via Micca (tra via San Giuseppe e via Cavour), piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, vicolo Scuole, piazza Schuster, via San Cristoforo, vicolo del Caldo, vicolo del Lino, piazza La Malfa, piazza Riconoscenza, vicolo Castellaccio, via Portici, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via G. Pasta, via Tommaseo (tra via Monti e via Gianetti), via San Giacomo.

Accesso per residenti e autorizzati

Nelle vie indicate, fino alle 15 è consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per operazioni di carico/scarico, agli operatori economici della Ztl, ai taxi e ai veicoli per persone diversamente abili.

Dalle 15 alle 3 potranno circolare solo mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e forze di polizia sugli itinerari prestabiliti.

Divieti di sosta con rimozione forzata

Dalle 12 di sabato 5 luglio alle 7 di domenica 6 luglio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie: via Roma (tra via Manzoni e piazza Libertà), piazza Libertà, piazza Cadorna, via Garibaldi, via Taverna, corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Genova, via Pusterla, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, piazza La Malfa, vicolo Scuole, piazza Schuster, vicolo del Lino, vicolo del Caldo, via San Cristoforo, via Portici, piazza Riconoscenza, via Padre Monti, piazza Indipendenza.

Eccezioni per disabili e organizzatori

In via Roma (tra via Manzoni e piazza Libertà) sarà consentito il transito e la sosta ai veicoli di persone disabili con regolare pass e ai mezzi degli organizzatori dell’evento.

I residenti con pass A, Apr, Anr, Disco, temporanei potranno sostare nelle aree esterne alla Ztl in zone con disco orario o sosta a pagamento, senza limiti né obblighi di pagamento. I residenti con pass R1, R2, R3 potranno sostare nelle stesse condizioni in tutte le aree non soggette a divieto di sosta o fermata.

Parcheggi liberi in città

Sabato 5 luglio tutti i parcheggi della Zpru e dell’intera città saranno liberi, senza limitazione oraria e non soggetti a pagamento. Restano riservati solo gli stalli per disabili, bus, mezzi di pronto intervento, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale.

Ulteriori divieti di sosta e circolazione

Dalle 15 del 5 luglio alle 7 del 6 luglio divieto di sosta (con rimozione forzata) anche in via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia (tra civici 32 e 38), via San Giuseppe (tra via Monti e via Carcano), via Caduti della Liberazione, piazza Cadorna, via Carcano, via Solferino, via Leopardi, via Mazzini, viale Rimembranze (tra civici 45 e 63).

Dalle 16 del 5 luglio alle 3 del 6 luglio divieto di transito anche per i bus urbani ed extraurbani nelle seguenti vie: via Caduti della Liberazione, via Leopardi, via Antici, via Vittorio Veneto, via Mazzini, via Torino, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia (tra civici 32 e 38), piazza Cadorna, corso Italia (tra via Carcano e via I° Maggio), via Carcano, via Molino, piazza Caduti di Nassiriya, piazza San Francesco, via Micca, via Guanella (tra via Ramazzotti e via San Giuseppe), via San Giuseppe (tra via Volonterio e via Carcano), via Primo Maggio (tra via Lanino e corso Italia), via Legnanino (eccetto bus extraurbani, tra via Ferrari e via Primo Maggio).

Deviazioni e percorsi alternativi

Il traffico subirà deviazioni nelle vie: via Primo Maggio (tra via Varese e via Lanino), via Legnanino (tra via Varese e via Primo Maggio), viale Rimembranze, via Cantore, via Ramazzotti (tra via Pola e via Micca).

Fino alle 18 potranno accedere i mezzi autorizzati per il carico/scarico, con rientro entro le 2.30 del 6 luglio, salvo disposizioni della polizia locale.

Trasporto pubblico e taxi

Dalle 16 del 5 luglio sarà soppresso il capolinea in piazza Cadorna/Cantore. Nuovo capolinea per gli extraurbani in via I° Maggio.

Percorsi bus extraurbani:

Da est: via Roma, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese, via Legnanino (stazione via I° Maggio). Ritorno: via Legnanino, via Varese, viale Lombardia, via Piave, via Miola, via Bergamo.

Da nord: via Larga, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese, via Legnanino. In alternativa: via Frua, via Bellavita, via San Francesco, via Prealpi, via Volonterio.

Da sud: via Varese, via Legnanino, stazione via I° Maggio.

Da ovest/nord-ovest: via Novara, via Varese, via Legnanino.

Per fermata ospedale (piazza Borella): via Bergamo, piazza Borella, via Frua o via Varese, via Frua, piazza Borella, via Milano, via Marconi, via Visconti.

Servizi e accessi speciali

Il servizio di trasporto urbano sarà sospeso dalle 16. Il parcheggio di Ferrovienord in via Diaz sarà accessibile solo da via Pagani/Griffanti dalle 16 alle 3.

I taxi potranno accedere alla stazione da viale Rimembranze/Cantore o via Ferrari/B. Luini, con uscita da via Cantore o via B. Luini/Legnanino.

In via Legnanino sarà vietata la sosta dalle 16 alle 3 per consentire il passaggio dei mezzi extraurbani e dei soccorsi.

Parcheggi gratuiti e contenitori vietati

Dalle 12.30 di sabato 5 luglio i parcheggi a pagamento fuori dall’area della manifestazione saranno gratuiti, eccetto quelli in via Pola e nel multipiano di via Milano.

Dalle 14 del 5 luglio alle 3 del 6 luglio, per motivi di sicurezza, le bevande non potranno essere servite in contenitori di vetro o lattine su tutta l’area dell’evento.

