Politica

SARONNO – Nel corso della seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale, Matteo Sabatti, consigliere della lista Insieme per Crescere, ha tenuto il suo primo intervento in aula, aprendo con un saluto istituzionale e un augurio di buon lavoro al Presidente del Consiglio, alla Sindaca Pagani, alla Giunta e a tutti i colleghi consiglieri.

Sabatti ha espresso gratitudine verso i cittadini che lo hanno sostenuto: “È per me un grande privilegio poter rappresentare la mia città. Farò del mio meglio, ogni giorno, per esserne all’altezza.”

Nel suo intervento, il giovane consigliere ha posto al centro del suo impegno due temi fondamentali: la partecipazione giovanile e il sostegno alle famiglie. “Nei prossimi cinque anni mi impegnerò con determinazione per promuovere il protagonismo delle nuove generazioni. I giovani hanno idee, energie e visioni che meritano ascolto e spazio. Voglio essere un ponte tra le istituzioni e il loro entusiasmo.”

Accanto all’attenzione per i giovani, Sabatti ha sottolineato l’importanza di costruire una Saronno più vicina alle famiglie: “Ogni giorno affrontano sfide importanti: la crescita dei figli, la cura degli anziani. Dobbiamo essere un’Amministrazione che le sostiene, non che le lascia sole.”

Il consigliere ha poi espresso soddisfazione per la nomina di Matteo Fabris, anche lui espressione della lista Insieme per Crescere, come Assessore alla Coesione Sociale e alla Tutela della Persona: “Conosco la sua competenza e il suo impegno. Sono certo che farà un ottimo lavoro su un tema così centrale per la nostra comunità.”

Conclude Sabatti: “Essere qui è un onore. Mi impegnerò con serietà, passione e senso di responsabilità per dare voce alle esigenze dei cittadini e contribuire a costruire una Saronno più inclusiva, partecipata e attenta ai bisogni di tutte e tutti.”

