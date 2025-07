Città

SARONNO – Il programma di rinnovo della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento prosegue anche domenica 6 luglio, con una nuova tornata di lavori annunciata da Saronno Servizi. In questa occasione saranno coinvolte cinque vie cittadine, per un totale di 134 stalli da sistemare.

Salvo maltempo o imprevisti operativi, i lavori interesseranno via Unità d’Italia, via Veneto, via Leopardi, via Antici e via Solferino. Gli interventi saranno eseguiti, come da programma, esclusivamente nella giornata di domenica per limitare al minimo l’impatto sulla circolazione.

Durante le operazioni alcune aree di parcheggio potranno risultare temporaneamente inaccessibili. Ai cittadini e agli automobilisti è richiesto di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di collaborare per il corretto svolgimento delle attività.

Per informazioni e aggiornamenti: www.saronnoservizi.it o telefono 02 96288229.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09