Comasco

ROVELLO PORRO – Musica dal vivo e atmosfere folk-rock animeranno la serata di oggi, sabato 5 luglio, a Rovello Porro. Nell’ambito della terza edizione della rassegna Estate Rovellese, l’assessorato alla cultura del Comune propone un evento speciale con il concerto dei Menagrama, band folk rock lombarda pronta a incantare il pubblico con la sua energia e le sue storie di montagna, di frontiera e di vita quotidiana.

L’appuntamento è fissato per le 21 nel cortile del Centro civico di piazza Antonio Porro 19. L’ingresso è libero e aperto a tutti. In caso di maltempo, il concerto si terrà al teatro San Giuseppe di via Dante 109.

I Menagrama sono noti per il loro repertorio originale e coinvolgente: raccontano storie dialettali, scaramantiche, di speranza e di nostalgia, legate alla terra, alla fatica e ai sogni. La formazione mescola strumenti tradizionali e moderni in un sound che fonde folk, rock e ballate cantautorali, con testi che parlano direttamente al cuore del pubblico.

“Sono storie oltreconfine come le terre in cui sogniamo”, scrivono nella loro presentazione, e la serata si preannuncia come un viaggio musicale ricco di emozioni e suggestioni.

Per gli amanti della musica live e delle narrazioni autentiche, un’occasione da non perdere.

05072025