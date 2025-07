Città

SARONNO – Il sottopasso di via Milano completamente allagato e transennato per motivi di sicurezza. È una delle conseguenze dell’intenso acquazzone che nella mattinata di sabato 5 luglio, tra le 9 e le 10, ha colpito Saronno causando numerosi disagi alla viabilità.

Non solo il sottopasso di via Primo Maggio, dove un’auto è rimasta bloccata con a bordo la conducente, ma anche quello di via Milano si è rapidamente riempito d’acqua diventando impraticabile. Il livello dell’acqua è salito al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale di Varese, che si trovavano già in servizio nella zona per attività di pattugliamento e controllo. In collaborazione con il comando della polizia locale di Saronno, hanno provveduto a chiudere l’accesso al sottopasso e a mettere in sicurezza l’area, evitando che altri veicoli potessero rimanere intrappolati.

Una sinergia operativa che ha permesso di prevenire ulteriori situazioni di pericolo, come quella registrata poco prima in via Primo Maggio. Le forti piogge, cadute in poco tempo, hanno messo sotto pressione la rete di scolo e creato difficoltà in più punti critici della città.

