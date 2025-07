Città

SARONNO – Dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì in via Ferrari, zona retro-stazione, dove un 21enne è stato accoltellato durante una nuova rissa, la Lega rilancia l’allarme sicurezza e accusa l’amministrazione Pagani di non saper fare quanto necessario.

“Sicurezza inesistente a Saronno: lo dicevamo giusto una settimana fa dopo la rissa in piazza Libertà – denuncia il segretario cittadino Veronesi in una nota – se la polizia locale viene usata solo per le infrazioni stradali, allora non ci siamo. La nostra povera Saronno si ritrova con una nuova rissa e annesso accoltellamento nel Retrostazione”.

E continua: “Il quadro è drammatico: gli accoltellamenti sono diventati la normalità, la stazione è un terreno di scontro ed i cittadini vivono nel timore di uscire di casa la sera. Solo gli elettori radical chic del Pd che scorrazzano in suv per le vie del centro cittadino non sembrano interessarsi al problema, visto che la questione non li tocca personalmente”.

C’è l’affondo politico: “La sindaco Pagani, che ha tenuto per sè la delega alla Sicurezza, deve agire senza più scuse e rispondere alle necessità dei lavoratori e dei pendolari. La Lega sollecita l’adozione immediata di misure concrete che ci permettiamo di suggerire nel migliore spirito di collaborazione amministrativa. Potenziamento e continuità dei controlli: pattugliamenti costanti, anche notturni della polizia locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine; daspo urbano: attuazione rigorosa contro chi commette atti violenti o disturba la sicurezza pubblica; coordinamento con Prefettura e Questura per l’identificazione tempestiva e, se necessario, l’espulsione di eventuali persone irregolari coinvolte in episodi di violenza; creazione di un tavolo fisso per la sicurezza: convocazione di una cabina di regia cittadina con le istituzioni, ferrovie e le forze dell’ordine per monitorare e prevenire nuovi casi. campagne di educazione alla legalità: interventi nelle scuole, coinvolgimento di associazioni, supporto a progetti di prevenzione”.

“Serve una visione del problema sicurezza a 360° coinvolgendo anche i settori sociale, urbanistica e opere pubbliche per trovare soluzioni condivise – conclude Veronesi – la sindaco Pagani non può restare guardare: ora servono i fatti. I cittadini chiedono ordine, legalità e sicurezza, non slogan da campagna elettorale”.

(foto: intervento forze dell’ordine lo scorso sabato notte in piazza Libertà)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09