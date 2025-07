Sport

SARONNO / TURATE – Si è conclusa con la vittoria del Team Italia anche la seconda tappa dell’European grand prix series 2025 di tiro con l’arco a cavallo, svoltasi dal 6 all’8 giugno ad Alfiano Natta. Protagonisti assoluti della competizione anche due giovani atleti del territorio: Silvia Fagioli e Giacomo Grego, membri del club Diana Horseback Archery, che si allena presso il maneggio “Il Cerro” di Cerro Maggiore. Grazie alla vittoria, nel 2026 la nazionale italiana competerà nel gruppo A contro le nazioni europee più forti.

Silvia Fagioli, saronnese classe 2005, ad Alfiano Natta ha brillato in tutte le prove, risultando la miglior atleta in gara con 249,02 punti e trascinando il team alla vittoria. I dati confermano che Silvia è stata l’atleta più costante e con il miglior rendimento globale nel corso dell’intero campionato. Con lei, a portare in alto i colori del club Diana, anche Giacomo Grego il quale aveva fornito un contributo fondamentale nella prima prova del circuito disputata a marzo in Spagna, con una prestazione da 207,86 punti. La somma dei risultati ottenuti nelle due tappe ha consentito all’Italia di dominare la classifica generale, superando squadre agguerrite come Regno Unito, Spagna, Svezia e Olanda.

In questa occasione, oltre a Silvia, la squadra nazionale selezionata dalla Federazione Fitetrec-Ante era composta da Giorgio e Carlo Antonelli, dell’Ardiglione di Rieti. Il gruppo ha saputo esprimere tecnica, affiatamento e spirito sportivo, imponendosi in due delle prove in programma: Raid 234 e Hunt. Solo la Tower 90 è stata appannaggio della Spagna, per pochi punti.

Il club Diana Horseback Archery, attivo presso il centro ippico “Il Cerro”, si conferma un’eccellenza nella formazione di giovani arcieri a cavallo, capaci di competere ad altissimo livello in contesti internazionali. La passione, l’impegno quotidiano e la professionalità con cui Silvia e Giacomo si allenano rappresentano un orgoglio per tutta la comunità sportiva locale; una nota di merito per il loro allenatore e compagno di squadra Alessandro de Santis.

