Cronaca

SARONNO – Una calda serata d’estate, il sonno che non arriva e, all’improvviso, una strana luce in cielo. La prontezza di una saronnese, Catia, nel prendere la macchina fotografica ha permesso di raccogliere alcune informazioni su un fenomeno notato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio da alcuni saronnesi. La nostra lettrice ha visto una luce intorno alle 4,30: “Era una luce ferma, ma che girava come le lancette dell’orologio”.

Abbiamo chiesto di analizzare la foto ad Alfredo Lissoni, caronnese, giornalista, scrittore e socio del Centro Ufologico Nazionale. Si occupa da quasi quarant’anni di ufologia anche come autore di programmi radiotelevisivi e consulente esterno per trasmissioni Rai e Mediaset.

L’analisi dell’esperto

“Onestamente non è facile identificare lo strano oggetto, ripreso da dentro casa. Non ci sono punti di riferimento visibili per stabilirne la grandezza, anche se apparentemente, nello sfondo, si vedono le stelle”. Lissoni ha comunque realizzato un’analisi molto precisa: “L’esame con i filtri ci dice che si tratta di una struttura solida. Non è un riflesso (altrimenti con i filtri la sagoma si sarebbe ‘dissolta’), ma due sfere tridimensionali, probabilmente dalla forma discoidale, fotografate come dall’alto. I filtri ci mostrano una serie di cerchi concentrici, dal più piccolo al più grande, come se stessimo guardando un piatto dall’alto. La luce in alto è sagomata quasi in maniera esagonale, e ciò potrebbe far pensare a un’aberrazione della fotocamera. Questo accade quando si immortala una luce molto forte e l’ottica del cellulare si dilata. La luce più in basso sembra proiettare un fascio di luce conica. Entrambe sono come inguainate in una sorta di scia luminosa.”

E quindi? “In sintesi, sono due oggetti reali, solidi e in movimento, estremamente luminosi. Non so dire cosa siano, ma indubbiamente non sono nulla di convenzionale o di conosciuto. Confermo il movimento a ‘lancette d’orologio’, in quanto la scia scende ma poi prosegue risalendo, inclinandosi a sinistra.”

(Per la foto e la segnalazione ringraziamo la nostra lettrice Catia)

