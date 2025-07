Città

SARONNO – Il centro di Saronno si prepara ad accogliere la Notte Bianca 2025, in programma oggi, sabato 5 luglio, con un ricco calendario di eventi e spettacoli diffusi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Saronno con il Distretto Urbano del Commercio e Confcommercio Ascom Saronno. La regia organizzativa è affidata a Eventificio.

A partire dalle 18 il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli itineranti, musica, shopping serale, street food e animazione. Gli artisti si esibiranno in più uscite lungo percorsi prestabiliti e in piazza Libertà sarà allestito il palco per lo spettacolo centrale.

Attrazioni della serata

Steampunk Players: musicisti-acrobati su trampoli con costumi ispirati al mondo del circo futurista.

Bianche Presenze: farfalle luminose su trampoli, con accompagnamento di pianoforte e violino dal vivo.

Percussionisti Acrobatici: trampolieri danzanti che uniscono ritmo, danza e interazione.

Carillon Vivente: un pianoforte itinerante, suonato dal vivo, accompagnato da una ballerina che danza sullo strumento.

Il Gran Dama Show porterà in scena un’elegante artista sospesa a mezz’aria, tra costumi, musica lirica e suggestioni visive. Uno spettacolo coinvolgente già applaudito nei più importanti festival italiani.

Notte bianca a Saronno: le prime foto delle attrazioni e tutte le attività coinvolte

