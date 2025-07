Città

SARONNO – Saronno si prepara alla lunga serata della Notte Bianca 2025 e ilSaronno seguirà l’evento in diretta con un racconto play by play di tutto ciò che accade nel centro cittadino. A partire dalle 19, quando inizieranno le prime animazioni e si apriranno negozi e bancarelle, la redazione accompagnerà i lettori passo dopo passo con aggiornamenti in tempo reale, immagini, video e curiosità.

A partire dalle 18 il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli itineranti, musica, shopping serale, street food e animazione. Gli artisti si esibiranno in più uscite lungo percorsi prestabiliti e in piazza Libertà sarà allestito il palco per lo spettacolo centrale.

Orari degli spettacoli

20-20,30 – Prima uscita degli artisti sui percorsi viola e arancio

20,30-21 – Prima uscita degli artisti sui percorsi verde e azzurro

21-21,20 – Primo spettacolo della Gran Dama in piazza Libertà

21,30-22 – Seconda uscita degli artisti sui percorsi viola e arancio

22-22,30 – Seconda uscita degli artisti sui percorsi verde e azzurro

22,30-22,50 – Secondo spettacolo della Gran Dama in piazza Libertà

23-23,30 – Terza uscita di tutti gli artisti itineranti

23,30-23,50 – Gran finale della Gran Dama in piazza Libertà

Percorsi degli artisti itineranti

Percorso viola: via Portici e via San Giuseppe

Percorso arancio: via San Cristoforo e via Caronni

Percorso verde: via Roma (da via Manzoni a piazza Libertà)

Percorso azzurro: corso Italia (lato via Carcano)

Attrazioni della serata

– Quattro spettacoli itineranti

– Tre esibizioni della Gran Dama in piazza Libertà

– Musica dal vivo e DJ set

– Giostre per bambini

– Negozi aperti

– Street food e bancarelle

