Città

SARONNO – Prima il vento a partire dalle 5, poi scrosci violenti d’acqua e infine un violento temporale dalle 9. Così si può riassumere la mattinata di Saronno alle prese con la prima ondata di maltempo do quest’ondata di caldo.

Tanta l’acqua caduta sulla città e il comprensorio e non ha mancato di creare problemi. Qualche cantina allagata in centro ma soprattutto il sottopasso quello di via Primo Maggio allagato. Una vettura è rimasta bloccata all’interno del sottopassaggio. Sul posto è accorsa la polizia locale che ha chiuso il passaggio in modo da evitare l’ingresso di altre auto.La violenza della pioggia è scemata intorno alle 10.

per le foto si ringrazia il nostro lettore Tommaso

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09