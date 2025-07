Softball

SARONNO – Sono quattro le serie del fine settimana della sedicesima giornata, un turno rilevante soprattutto in chiave salvezza, mentre Forlì-Saronno aiuterà a definire il posizionamento per i playoff. Non scenderanno in campo Bollate e Caronno, che hanno disputato la serie di ritorno in anticipo tra il 18 e il 19 giugno (5-2 e 3-2 per la Mkf).

Sabato 5 luglio

Italposa Forlì – Inox Team Saronno

ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Italposa Forlì – All’andata entrambe le sfide con Saronno finirono con un solo punto di scarto e, anche al ritorno, ci si attende grande equilibrio. Forlì ha aggiunto Alexia Lacatena al roster: proveniente dalla Kentucky University, la sua stagione universitaria è stata limitata, sul finire, da un infortunio dal quale si è ripresa e sarà disponibile già da questo weekend. Gara-1 dovrebbe essere affidata a Ilaria Cacciamani mentre per gara-2 ancora incerta la rotazione delle lanciatrici, con Wiexlmann, Comar e Lacatena pronte ad alternarsi in pedana.

Inox Team Saronno – Sfide delicate per la formazione lombarda contro Forli con in palio il secondo posto in classifica. Da questo fine settimana il manager Pino potrà contrare su Blazkova Roza, classe 2004, che ha rinforzato il roster dell’Inox Team in vista del finale di stagione. In pedana confermata la coppia di partenti Toniolo-Caudill.

Ares Safety Macerata – Itas Mutua Rovigo

ore 15 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Ares Safety Macerata – 9 vittorie e 21 sconfitte per Macerata in questa stagione e, a tre giornate dal termine, la sfida contro Rovigo per la Ares Safety rappresenta un viatico importante per le possibilità di raggiungere la salvezza diretta. Dopo avere imposto il pareggio a Saronno, vincendo gara-1 (prima vittoria per Michela Serrani), la fiducia è tanta. Confermate appunto Serrani e Avery in pedana.

Itas Mutua Rovigo – Munaretto e Price sono confermate in pedana rispettivamente in gara-1 e in gara-2: Rovigo non ha indisponibili nel roster e si avvicina alla sfida con grande convinzione consapevole che, in caso di sweep e di una eventuale doppia sconfitta di Parma domenica, le venete sarebbero aritmeticamente salve.

Domenica 6 luglio

Mia Office Blue Girls Bologna – Pubbliservice Old Parma

ore 12 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Mia Office Blue Girls Bologna – Per le Blue Girls, già qualificate ai playoff, mancano solamente due serie alla fine della stagione regolare, questa con Parma e quella del 12 luglio a Caronno Pertusella. Dopo tre sweep di fila, il morale è molto alto. Desii e Bajusz in pedana, come di consueto.

Pubbliservice Old Parma – Sfide difficili, quelle che aspettano le ragazze parmensi contro le Blue Girls. Per il derby emiliano il manager Herrera Puente potrà contare su tutte le ragazze a roster. Dovrebbero essere confermate Alice Ghillani e Lucrezia Moretti in pedana rispettivamente in gara-1 e gara-2.

Thunders Castellana – Bertazzoni Collecchio

ore 12 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Thunders Castellana – “Arriviamo a questa sfida contro Collecchio consapevoli che sarà uno scontro equilibrato, che si giocherà sull’intensità, sulla lucidità mentale e sulla capacità di restare uniti nei momenti chiave”: queste le parole del manager veneto Drigani in vista della serie contro Collecchio. In pedana confermata la coppia Biasi-Mihara.

Bertazzoni Collecchio – Nelle sfide contro le pari classifica della Castellana, la head coach Auletta dovrà fare a meno ancora di Lindsay Lopez, miglior lanciatrice, ed Elena Slawitz che ha terminato anticipatamente la stagione. Sarà delle sfide Jazmyn Renee Jackson, al rientro dopo un infortunio, ma non ancora ristabilita totalmente. Gara-1 sarà affidata a Silvia Aroldi, mentre in gara-2 dovrebbe essere Alessia Melegari la partente.

