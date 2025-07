Città

SARONNO – Dopo una mattinata di pioggia intensa e allagamenti che hanno creato disagi in diversi Comuni del Saronnese – tra cui Saronno, Turate, Mozzate e Lomazzo – con interventi nei sottopassi e caduta di alberi a Solaro e Misinto, la Protezione civile della Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali, valida dalla mezzanotte di domenica 6 luglio.

Nel corso del pomeriggio di sabato 5 luglio sono attesi nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone pedemontane e di alta pianura, con una possibile attenuazione in serata. I venti rimangono deboli e provengono dai quadranti orientali.

Per domenica 6 luglio, la situazione è destinata a peggiorare: i temporali saranno presenti fin dalla notte e mattina, inizialmente in modo sparso, ma tenderanno a diventare diffusi e intensi nel pomeriggio. In particolare sulla pianura, i fenomeni potranno essere accompagnati da grandine anche di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, con velocità che potrebbero raggiungere i 60 km/h.

Le precipitazioni insisteranno fino alla tarda serata soprattutto sulla media e bassa pianura, mentre nelle altre zone andranno gradualmente attenuandosi.

L’allerta riguarda tutto il territorio del Saronnese, che rientra nella zona di monitoraggio IM-09. Per seguire l’evoluzione in tempo reale è disponibile l’app “allertaLOM”, oltre al portale ufficiale www.allertalom.regione.lombardia.it.

