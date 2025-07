Questo cosa vuol dire nella pratica per Saronno? Che se si riuscirà a concludere il viaggio entro 15 minuti oppure per raggiungere le fermate ferroviarie di Gerenzano-Turate, Rovello Porro, Saronno Sud, il biglietto costerà 1.8 euro e l’abbonamento mensile 45 euro. Invece, se il viaggio durerà più di 15 minuti o per le fermate ferroviarie di Caronno Pertusella, da Cislago in poi, da Castellanza in poi, il biglietto passerà a 3.5 euro e l’abbonamento mensile a 65 euro; da Rovellasca-Manera in poi, biglietto a 5 euro e mensile a 80 euro. Un ragguardevole gradino.

Ciò è anche diretta conseguenza di non aver voluto istituire anche a Saronno e circondario (Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano, Cislago, Turate, Rovello Porro…) una zona IVOC (biglietto 2 euro, abbonamento mensile 50 euro), pur avendo, e ci mancherebbe, riconosciuto Saronno come località primaria per l’interscambio. Saronno quindi è considerata parte della Valle Olona, esattamente come per la Sanità.

Naturalmente, all’estensione e integrazione con lo Stibm di Milano e Monza non si fa alcun riferimento.

Il nuovo programma di bacino ignora totalmente il piano generale del traffico urbano approvato dal Comune di Saronno; infatti, per quanto riguarda il nostro servizio urbano stabilisce quanto segue:

“ Non presenta[no] linee che non attivino indicatori di debolezza , per quanto non risultino complessivamente deboli; ciò indica la necessità di revisione del servizio, pur non prioritaria”;

“Viene confermato con l’impostazione di rete esistente ovvero: 4 linee con frequenza 30’ ed appuntamento ai minuti 15 e 45 in viale Italia (stazione) in modo da garantire le coincidenze fra tutte le linee ( Linea v231: stazione – Prealpi – stazione , Linea v232: stazione – C.na Ferrara – stazione , Linea v233: stazione – v.le Piave -stazione , Linea v234: stazione – Q.re Mattetotti – stazione ); l a linea v235 (attuale linea 5) viene ridotta a servizio rivolto all’utenza prevalentemente scolastica con possibilità di modifica del percorso in accordo con la nuova missione (es: passaggio dagli istituti scolastici). ”

Lo snaturamento della linea 5 (futura v235) da servizio che era stato creato appositamente per servire la Focris a prettamente scolastico, senza alcun confronto, alcuna comunicazione sul territorio, come unico intervento previsto, caratterizza proprio l’atteggiamento mostrato dal pianificatore nei confronti della nostra città.

Anche gli errori di denominazione di Corso Italia e del Quartiere Matteotti, per quanto banali, sono ulteriore segno dell’assenza del territorio in questa pianificazione.

Tra l’altro persiste l’onnipresente ambiguità nel percorso della linea 4 (futura v234) che nessuno dei pianificatori sembra mai avere effettivamente utilizzato, correndo così il rischio di accorgersi dei veri percorsi che fa.

Inoltre, il Programma di Bacino dell’Agenzia Tpl continua a riportare la scomparsa completa del collegamento ferroviario tra Saronno e Milano Centrale senza prevedere alternative.

Concludiamo questo nostro piccolo contributo cogliendo l’occasione di augurare buon lavoro alla nostra nuova sindaca e alla signora assessora che, assieme a lei, si occuperà di Mobilità, con l’auspicio che, tra le tante questioni di Saronno, riescano a trovare volontà, tempo ed energie per provare a recuperare, per quanto in loro potere e assieme agli altri Enti, anche quella che abbiamo illustrato oggi e che parrebbe già ampiamente compromessa, o quanto meno riuscire a riferire in modo efficace a tutti i concittadini come evolverà la situazione, attribuendone correttamente le responsabilità.