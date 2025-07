Cronaca

CESANO MADERNO – Arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie: a tradirlo è stato il braccialetto elettronico.

Nella serata di domenica 29 giugno, i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza un 41enne ucraino, residente in città, per aver violato le disposizioni dell’autorità giudiziaria che gli imponevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie.

A lanciare l’allarme è stato il braccialetto elettronico applicato all’uomo, già destinatario della misura cautelare. Il dispositivo ha segnalato alla Centrale operativa dei carabinieri di Monza Brianza la sua presenza nei pressi dell’abitazione della donna, anch’ella dotata dello stesso sistema di sorveglianza.

Una pattuglia è intervenuta rapidamente sul posto, trovando l’uomo in evidente stato di agitazione davanti al cancello del condominio della ex coniuge. I militari lo hanno calmato, perquisito e condotto in caserma, dove è stato arrestato. La distanza rilevata tra l’indagato e la vittima era nettamente inferiore ai 500 metri imposti dalla misura.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero ha disposto la custodia dell’arrestato nelle camere di sicurezza della tenenza di Desio, in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 41enne gli arresti domiciliari, mantenendo l’utilizzo del braccialetto elettronico.

