SARONNO – Radiorizzonti In blu e gli oratori della città di Saronno, con il supporto del Teatro Giuditta Pasta, annunciano l’apertura delle iscrizioni a “Saronno Famosi, the music contest 2025”, il concorso musicale rivolto a giovani cantanti, band, duetti e cori del territorio, di età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare i talenti musicali locali, promuovere la cultura musicale giovanile e offrire un’esperienza artistica legata alla produzione di eventi dal vivo. I partecipanti potranno vivere un percorso articolato in selezioni video, semifinali dal vivo negli oratori cittadini e una prestigiosa finale al Teatro Giuditta Pasta, prevista per domenica 12 ottobre 2025 sotto la direzione artistica di Andrea Chiodi, con una giuria di qualità (all’interno della quale per ora si annuncia la presenza di Federico Vaccari-2nd Roof)

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte fino alle 23:00 di domenica 31 agosto 2025. È richiesto l’invio di un video di presentazione del brano (cover o inedito), insieme a una breve descrizione del progetto artistico e dei dati anagrafici all’indirizzo [email protected].

Le semifinali si terranno il 20, 21 e 27 settembre negli oratori di Cassina Ferrara, Sacra Famiglia e Regina Pacis. I migliori dieci progetti artistici accederanno alla finale per contendersi la produzione di un brano professionale presso lo studio Snob Lab Ac di Saronno, riservata al primo classificato. Premi e riconoscimenti sono previsti anche per il secondo e terzo posto.

I partecipanti saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore musicale e personalità del territorio, sulla base di qualità musicale, originalità, presenza scenica e capacità di coinvolgimento del pubblico.

Il bando è scaricabile da www.radiorizzonti.eu.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a [email protected], o a [email protected] per informazioni tecniche.



