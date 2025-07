Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un albero caduto in mezzo alla carreggiata ha interrotto il traffico in via Bainsizza nella serata di oggi, domenica 6 luglio, a causa del violento temporale che ha colpito il territorio.

Il maltempo, che ha interessato l’intero Saronnese con forti raffiche di vento e pioggia intensa, ha provocato la caduta di una pianta che si trovava sul margine della strada. Il tronco, finito completamente sulla carreggiata, ha reso necessario bloccare temporaneamente il passaggio dei veicoli e richiedere l’intervento per la rimozione.

La situazione ha creato disagi alla viabilità locale, ma fortunatamente non si segnalano feriti né danni a veicoli o abitazioni vicine. Si tratta dell’ennesimo episodio legato al maltempo di questi giorni.

