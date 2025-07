Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale reintrodurrà il servizio di scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026. Si tratta di un servizio che era in vigore fino all’anno scolastico 2021/2022, poi sostituito dal servizio di car pooling. La reintroduzione del servizio di trasporto scolastico fa parte delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo dell’attuale maggioranza e nei mesi scorsi, attraverso un questionario esplorativo, le famiglie degli alunni cerianesi hanno espresso interesse in merito al ripristino dello scuolabus per entrambi i plessi scolastici indicati. Il servizio risulta ancora più indispensabile per le frazioni di Dal Pozzo e Villaggio Brollo che sono particolarmente distanti dal polo scolastico di via Stra Meda.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale si è attivata per affidare i servizi di trasporto scolastico e assistenza per gli alunni frequentanti la scuola Primaria “Don Antonio Rivolta” e secondaria di primo grado “Aldo Moro”.

Sono già state stabilite le tariffe a carico delle famiglie che usufruiranno del servizio e che andranno a coprire solo parzialmente il costo dello stesso: 350 euro all’anno per i residenti a Ceriano Laghetto, 420 euro all’anno per i non residenti.

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare la scheda di iscrizione disponibile in Municipio o direttamente online e consegnarla all’ufficio scuola del comune personalmente o via e-mail all’indirizzo scuola@comune. ceriano-laghetto.mb.it dal 30 giugno al 31 luglio.

Sarà possibile presentare la domanda anche fuori termine, ma tali richieste potranno essere accolte solo in caso di disponibilità di posti. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, verrà data precedenza ai bambini residenti nelle frazioni e nelle zone più lontane dal plesso scolastico.

“Siamo orgogliosi di ripristinare a Ceriano Laghetto un servizio fondamentale come quello dello scuolabus, un obiettivo che avevamo promesso ai cittadini e che ora finalmente diventa realtà”, dichiara l’assessora all’Istruzione, Francesca Sulis. “E’ importante che le famiglie interessate procedano quanto prima con l’iscrizione: questo ci permetterà di organizzare al meglio il servizio e partire puntuali insieme al nuovo anno scolastico”.