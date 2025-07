Tra le notizie più lette di ieri, sabato 5 luglio, l’ondata di maltempo ha attirato grande attenzione, con allagamenti e disagi in diverse località del territorio. Interesse anche per la diretta della notte bianca a Saronno e per un avvistamento anomalo nel cielo, mentre la politica cittadina torna a dividersi sul tema della sicurezza.

Un violento temporale ha colpito Saronno nella mattinata, causando l’allagamento del sottopasso di via Primo Maggio e bloccando un’auto al suo interno.

L’allerta meteo arancione per domenica preoccupa il saronnese: previste grandinate e forti raffiche di vento, con la protezione civile in stato di allerta.

Grande partecipazione per la notte bianca di Saronno, seguita in diretta su ilSaronno con aggiornamenti, immagini e racconti degli eventi in programma.

Una luce anomala ha solcato il cielo sopra Saronno, immortalata in una foto e analizzata dall’ufologo Lissoni, che ha escluso si tratti di un fenomeno casuale.

Dopo l’accoltellamento avvenuto in città, la Lega attacca duramente il sindaco Pagani accusandolo di non garantire la sicurezza e chiedendo interventi concreti.

A Mozzate, una donna è rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato: è stata salvata dal comandante della polizia locale, intervenuto personalmente.

