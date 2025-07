Cronaca

SARONNO – Dopo la serata di ieri risparmiata dalla pioggia e una mattinata caratterizzata da temperature più miti, nel pomeriggio la pioggia è tornata a cadere sul Saronnese. Alla luce dell’evoluzione del quadro meteorologico, la Regione Lombardia ha aggiornato l’allerta meteo, attivando la fase di attenzione per rischio temporali e idrogeologico.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta n. 2025.64, confermando il codice arancione (moderata criticità) per rischio temporali, in vigore dalla mezzanotte di domenica 6 luglio fino alle 6 di lunedì 7 luglio, e il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico, attivo già dalle 14 di sabato 5 luglio e valido fino a nuovo aggiornamento.

Nel corso della sera sono attese precipitazioni diffuse, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandine di media o grande dimensione e da raffiche di vento fino a 60 km/h. La fase più intensa dei temporali potrebbe interessare soprattutto la media e bassa pianura lombarda.

La situazione resterà instabile anche lunedì 7 luglio: dopo una possibile attenuazione dei fenomeni nella prima parte della giornata, nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento con temporali in rapido transito da sudovest verso nordest.

Alla luce di queste previsioni si raccomanda attenzione per possibili danni causati da vento forte, grandine, caduta di alberi o rami, allagamenti localizzati e criticità nelle reti di scolo urbano.

I cittadini sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali consultando il sito www.allertalom.regione.lombardia.it o l’app allertaLOM. In caso di emergenza, contattare il Numero Unico 112 o utilizzare l’app 112 Where Are U per inviare la propria posizione in tempo reale.

