Cronaca

SARONNO – Anche ieri mattina il copione si è puntualmente ripetuto: l’acquazzone, e riecco la “piscina” ovvero l’enorme pozzanghera che si forma quando piove forte all’angolo fra via Biffi e via Roma. E’ proprio via Roma a fare da diga: le opere comunali eseguite per aumentare la sicurezza stradale hanno infatti creato un rialzo che impedisce all’acqua di defluire, che rimane tutta all’inizio di via Biffi. Quando va bene, se piove davvero molto finisce per tracimare sulle aiuole, è anche capitato che raggiungesse la vicina area posteggio di fronte ai condomini.

Una problematica più volte sottolineata dai residenti in zona, ma ancora non risolta.

(foto: la situazione ieri in via Biffi)

06072025