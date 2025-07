SARONNO – Un improvviso blackout ha lasciato al buio il centro di Saronno nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio ossia durante la notte bianca. Le luci si sono spente improvvisamente a mezzanotte e un minuto, interessando le abitazioni private, le attività commerciali e l’illuminazione pubblica.

La zona più colpita è stata quella compresa tra piazza Libertà, corso Italia e via Garibaldi. Unica eccezione, proprio piazza Libertà, rimasta parzialmente illuminata grazie all’accensione automatica dell’impianto di emergenza. La luce ha comunque consentito una parziale visibilità, evitando situazioni di panico tra i numerosi passanti ancora presenti in centro dopo la Notte Bianca.

L’interruzione è durata circa venti minuti: la corrente è infatti tornata regolarmente attorno alle 0.22. In quel momento si sono riaccese le luci delle case, dei locali ancora aperti e dei lampioni pubblici.

Non sono ancora note le cause precise del disservizio, ma non si registrano danni né interventi di emergenza. Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte del gestore della rete elettrica.