Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi nella prima seduta di consiglio comunale.

Carissime concittadine e carissimi concittadini, gentilissima Signora Sindaca, Assessori della Giunta Comunale, Colleghi Consiglieri, Autorità civili, militari e religiose,

buonasera.

È un grande onore per me avere l’opportunità di sedere per la terza volta all’interno della nostra assemblea cittadina, essendo stato eletto già negli anni 2004-2009 (avevo solo 18 anni) e 2010-2015.

Ringrazio i colleghi consiglieri di Forza Italia per avermi indicato come capogruppo.

Forza Italia rappresenta oggi il primo partito a Saronno per numero di voti, avendo raggiunto quasi il 20%. Di questo risultato ringraziamo l’elettorato moderato che ci ha dato grande fiducia, tanto da triplicare i consensi rispetto alle ultime elezioni amministrative.

La nostra coalizione ha comunque, nonostante tutto l’impegno che ci abbiamo messo, perso queste elezioni. Concordo col collega Rotondi che in una recente intervista ha parlato di “ miracolo ”, termine sul quale concordo, ma indichiamo anche il santo responsabile di questo miracolo, che è San Referendum .

Certo una campagna elettorale strana, dove chi aveva governato insieme nei 5 anni precedenti litigando e paralizzando la città, cioè gli altri 3 candidati che si sono opposti a noi, dopo aver fatto ancora finta di litigare, magicamente al ballottaggio si sono rimessi insieme. I numeri parlano chiaro!

Una campagna elettorale che, al di là dei vinti e vincitori e al di là dei proclami, poi nei fatti non rispettati, di alcuni nostri avversari, vede la città spaccata in due con appena 800 voti di differenza su 16000 votanti. Una frattura che ora nei rispettivi ruoli di maggioranza e minoranza dobbiamo contribuire a sanare.

Da parte nostra c’è la volontà di tenere presente il bene comune, non quello dei proclami, ma quello vero dell’interesse pubblico. Questo ci consente di assicurare a Lei signora Sindaca ed alla maggioranza di questo organo elettivo il massimo contributo, il massimo sostegno per quei provvedimenti che secondo noi andranno nel senso della crescita della città e del benessere dei saronnesi, mentre potete star certi della nostra assoluta, irremovibile opposizione dentro e fuori da quest’aula, con tutti i mezzi legittimi, verso quei provvedimenti che affossano la nostra Saronno o antepongono interessi particolari a quello pubblico. Augurandoci ed auspicando che questo non avvenga mai.

Per parte nostra, come avete potuto vedere in campagna elettorale le proposte non mancano. Alcune non sono state comprese, magari per un nostro difetto di comunicazione o semplicemente perché in campagna elettorale si va troppo veloci, ma noi abbiamo contribuito con idee innovative per esempio – – in tema di sicurezza, servizi sociali, Ospedale, aree dismesse, viabilità, commercio.

Se nella maggioranza c’è la volontà di confrontarsi sulle cose per il vero bene comune (questo povero termine spesso così abusato …) noi siamo pronti a collaborare, a confrontarci sulle idee con umiltà ma determinazione a correre insieme con lealtà.

In questo senso contiamo sul lavoro nelle commissioni , dove le idee possono essere messe a confronto ottenendo quella sintesi che davvero può andare a migliorare le condizioni di vita dei saronnesi.

Contiamo sul confronto continuo e propositivo con le organizzazioni di categoria , da Ascom a Confartigianato a Confindustria, con le organizzazioni dei lavoratori, con i rappresentanti delle associazioni e dei cittadini, non nel senso del dire cosa fare ma piuttosto nel recepire le esigenze ed i suggerimenti per poi proporre le soluzioni di cui davvero c’è bisogno.

Confidiamo anche nel coinvolgimento diretto dei cittadini e dei quartieri, noi abbiamo proposto e ci permettiamo di suggerire con convinzione i comitati di quartiere ma siamo pronti a sostenere qualsiasi altra proposta che istituzionalizzi il confronto altrimenti si finisce sempre per ascoltare quelli che ci sono più vicini, allontanandosi dalla realtà a dalle esigenze vere di chi abita a Saronno.

Noi abbiamo cercato di proporre una visione non ideologica, non pregiudiziale ma liberale, della politica e dell’amministrazione. Porteremo avanti questa visione, questa identità culturale nel nostro lavoro dentro e fuori questa assise.

Termino il mio discorso augurando alla sig.ra Sindaca davvero di essere super partes e diventare elemento unificante e propositivo per la città, ed ai colleghi consiglieri un buon lavoro costruttivo ed il più possibile collaborativo pur nel rispetto dei ruoli.

Grazie e buon lavoro””.