Cronaca

SARONNESE – Giornata movimentata quella di ieri sulle strade del territorio, con una serie di incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento di ambulanze, mezzi avanzati e persino dell’elisoccorso.

Il più serio si è verificato nel pomeriggio a Cislago, intorno alle 16.30 in via Cesare Battisti, tratto locale della ex Varesina, dove si è registrato un violento scontro tra un’auto e una moto. Tre le persone coinvolte: una donna di 59 anni e due uomini di 60 e 77 anni. Le condizioni di uno dei feriti hanno richiesto l’intervento dell’elicottero del 118, atterrato in zona per un trasporto d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese. Altri due feriti sono stati accompagnati al Sant’Anna di Como, che non sono apparsi in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi.

In serata, attorno alle 21.15, a Limbiate, in via Menotti, una 32enne è caduta dalla moto. L’intervento si è concluso sul posto senza necessità di trasporto ospedaliero.

Pochi minuti prima, alle 21, a Caronno Pertusella in via Tagliamento, si è verificato un investimento di un ciclista: un uomo di 40 anni è stato trasportato con alcune ferite all’ospedale di Desio.

Infine, nella notte, alle 2.45 a Solaro, in piazza San Pietro, un uomo di 32 anni è rimasto coinvolto in un incidente con impatto contro un ostacolo. L’intervento si è concluso senza necessità di ricovero.

06072025