Città

SARONNO – Un cavo elettrico ha improvvisamente sfiammato nel pomeriggio di domenica 6 luglio in via Marconi, scatenando l’allarme tra i passanti. È stato proprio un gruppo di cittadini a notare le scintille e il principio d’incendio, lanciando immediatamente l’allerta alle forze dell’ordine.

Sul posto è accorsa per prima una pattuglia della polizia locale, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere il traffico lungo la via. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno presidiato la zona fino all’arrivo dei vigili del fuoco e dei tecnici della società elettrica, intervenuti per mettere in sicurezza l’impianto e individuare le cause dell’avaria.

Nessuna persona è rimasta ferita e non risultano danni alle abitazioni o ai veicoli. Si tratta di un problema già avvenuto nella zona: un episodio simile si era verificato a fine giugno del 2023, sempre in via Marconi, con dinamiche analoghe. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09