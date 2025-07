Cronaca

SARONNO – Una rissa sedata in pochi minuti, un esagitato che da in escandescenza in un bar, l’intervento dei carabinieri in forze e due persone soccorse per motivi di salute: la Notte Bianca di sabato 5 luglio si è conclusa con alcuni momenti di tensione, prontamente gestiti grazie al piano sicurezza messo in campo dal Comune, dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.

Già dalle 18 si è segnalata la presenza di alcune persone in stato di ubriachezza nel centro cittadino, situazione monitorata con attenzione da carabinieri e polizia locale, intervenuti in più occasioni per calmare gli animi. Il primo episodio critico si è registrato alle 23.30 nel passaggio pedonale di via Tommaseo, accanto a palazzo Visconti: una lite tra alcune persone ha richiesto l’intervento degli agenti della polizia locale, che sono riusciti a riportare la calma in pochi minuti.

Poco dopo mezzanotte la situazione si è fatta più tesa in piazza Libertà, dove uno straniero – secondo alcuni testimoni di origine egiziana – ha dato in escandescenze all’interno del bar Freedom. I titolari hanno lanciato l’allarme alle 00.40 e sul posto sono arrivati sia i carabinieri sia la polizia locale. L’uomo è riuscito ad allontanarsi prima dell’identificazione, ma l’intervento ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Verso l’una, infine, è scoppiata una rissa nella zona di piazza La Malfa. Anche in questo caso i carabinieri, già presenti con alcune pattuglie, sono intervenuti in forze riuscendo a sedare lo scontro in pochi minuti.

Presente per tutta la serata la sindaca Ilaria Pagani, che ha seguito da vicino lo svolgersi degli eventi insieme ai diversi esponenti della Giunta e del consiglio comunale presenti. Con Mauro Lattuada è accorsa in piazza Libertà, subito dopo l’episodio al bar, e successivamente si sono recati anche in piazza La Malfa, dove si era verificata la rissa

Il piano sicurezza ha funzionato anche sul fronte sanitario. Alle 23, in vicolo del Caldo, un uomo di 72 anni si è accasciato durante un’esibizione di karaoke: immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, che lo ha trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno. Stesso epilogo per un 65enne colto da un’intossicazione etilica: è stato assistito sul posto per oltre un’ora e poi trasferito in pronto soccorso, sempre in codice verde.

Qualche problema anche nel 20 minuti in cui si è registrato un black out nella zona est della città che per la notte bianca a voluto dire la zona di corso Italia, piazzetta Portici, via Garibaldi, via San Cristoforo e via Manzoni. Anche in piazza Libertà ci sono stati 20 minuti di buio ma nessuno se n’è accorto per l’attivazione dell’illuminazione d’emergenza.

Nonostante le criticità, la macchina organizzativa ha retto, consentendo di gestire efficacemente ogni emergenza e garantendo la sicurezza dei partecipanti fino al termine dell’evento.

