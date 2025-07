Città

SARONNO – Grande partecipazione sabato 29 giugno nella biblioteca civica di Saronno, dove si è svolto il secondo laboratorio creativo dedicato ai bambini. L’iniziativa, intitolata Un mare di fantasia, ha coinvolto ben 25 piccoli partecipanti, superando di gran lunga i 16 posti inizialmente previsti.

Il laboratorio ha preso avvio con la lettura del celebre albo illustrato Un pesce è un pesce di Leo Lionni. I bambini si sono lasciati trasportare dalla narrazione, esplorando con occhi curiosi il significato di identità, sogni e immaginazione. Subito dopo, guidati dagli operatori della biblioteca, si sono messi all’opera con materiali di riciclo, dando vita a una coloratissima “scuola di pesci” fatta di carta, cartone e creatività.

Il successo dell’iniziativa ha superato le aspettative, confermando il forte interesse delle famiglie saronnesi verso attività educative e ludiche di qualità. “Un enorme grazie a tutti i partecipanti e alle loro famiglie – hanno commentato gli organizzatori – Continuiamo a creare e a sognare insieme.”

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 30 agosto, sempre nei locali della biblioteca comunale. Il programma sarà comunicato nelle prossime settimane, ma l’obiettivo resta lo stesso: coltivare fantasia, gioco e condivisione in uno spazio aperto alla comunità.

