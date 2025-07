Comasco

ROVELLO PORRO – Hanno dovuto usare cesoie, divaricatori e catene per tagliare portiere e parabrezza e liberare i feriti: è stato un intervento lungo e delicato quello dei vigili del fuoco oggi, domenica 6 luglio, poco dopo le 13 nel sottopasso di via Dante lungo la SP30, dove si è verificato un violento incidente tra più auto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo, Como e Appiano Gentile, che hanno estratto le persone incastrate nei veicoli. L’intervento è stato reso ancora più complesso dalla posizione dei mezzi coinvolti, che rendeva difficoltoso l’accesso all’abitacolo.

La macchina dei soccorsi si è attivata in forze: sono arrivate tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, attivati da Areu. Presenti anche gli agenti della polizia e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

I feriti, tutti in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Sant’Anna e Legnano. La SP30 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

