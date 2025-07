Softball

FORLÌ – Occasione mancata per l’Inox Team Saronno nel 16′ turono di A1: dopo aver conquistato una solida vittoria in gara 1, sfiora lo sweep esterno sul campo dell’Italposa Forlì ma viene raggiunta e superata nel finale della seconda sfida. Le due formazioni sabato si dividono la posta (1-1), mantenendo invariata la distanza in classifica. Gara 1 si è chiusa solo dopo 9 inning di grande equilibrio. Dopo uno 0-0 protrattosi fino al settimo, la partita si è sbloccata all’ottava ripresa con il singolo di Blazkova che ha portato avanti le lombarde. Pronta la reazione di Forlì, che ha pareggiato nella parte bassa con Cacciamani. Decisivo però l’attacco al nono: Alessandra Rotondo (foto), Anita Bartoli e Barbora Saviola firmano i tre punti che valgono il successo per 4-1 a favore dell’Inox Team.

Più movimentata gara 2, con Forlì subito avanti grazie a un fuoricampo di Cortesi. Il sorpasso di Saronno arriva alla quarta ripresa con De Luca (2-1), ma le padrone di casa reagiscono subito e ribaltano nuovamente il punteggio. Al sesto, le biancoblù rimettono il muso avanti con il doppio di Pouye, che vale il 4-3, ma nella settima e ultima ripresa Forlì completa la rimonta: prima pareggia con Gasparotto, poi chiude la contesa sul 5-4 grazie al walk-off doppio di Giacometti, che firma anche la prima vittoria stagionale di Alexia Lacatena. In classifica Saronno resta seconda, comunque tenendo a distanza di sicurezza l’Italposa.

Gli altri risultati

Nel resto del turno, da segnalare la doppietta dell’Ares Safety Macerata contro Rovigo (5-0 e 4-2), fondamentale in chiave salvezza per la formazione marchigiana.

