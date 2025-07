Cronaca

SARONNO – MOZZATE Non solo il disagio di un’attesa al buio, ma anche l’assenza totale di informazioni. È quanto racconta una viaggiatrice che nella tarda serata di sabato 6 luglio ha tentato, invano, di prendere il pullman in partenza da Saronno alle 23.50 diretto a Mozzate.

La donna, giunta alla stazione alle 23.45 dopo l’arrivo del treno, ha trovato la solita fermata vuota. Con lei, una quarantina di persone in attesa dei bus, sia sulla linea per Varese che per Como. “Abbiamo aspettato per dieci minuti – racconta – convinti di un semplice ritardo, magari causato da un incidente. Nessuna segnalazione, nessun addetto, solo musica ad alto volume che ci ha fatto intuire la presenza della Notte Bianca e, forse, lo spostamento della fermata. Ma dove? Nessuno lo ha comunicato”.

Alle 23.55, con sempre più persone che le si accalcavano intorno chiedendo cosa fare, la donna ha chiamato il servizio clienti di Trenord. “L’operatore ha risposto in modo calmo, troppo calmo, dicendomi di sbrigarmi perché il servizio stava chiudendo. Ha assicurato che avrebbe inviato una segnalazione, ma nient’altro. Nessuna soluzione, nessun aiuto”.

A quel punto, l’unica opzione è stata rivolgersi ai carabinieri. “Non era di loro competenza, ma si sono attivati. Hanno contattato Trenord e dopo un quarto d’ora mi hanno richiamata: non potevano fare nulla. Così, ancora una volta, ho dovuto arrangiarmi, pagandomi il viaggio con i miei mezzi”.

Un episodio che, secondo la viaggiatrice, rappresenta bene la condizione dei trasporti pubblici in Lombardia: “È una vergogna che nel 2025 non esistano ancora servizi notturni affidabili per chi abita nei paesi. Il trasporto pubblico deve essere sicuro, puntuale, efficiente e accessibile a tutti, anche solo per una persona a bordo. Questo si chiama servizio pubblico!”.

L’amara conclusione: “Trenord continua a rimanere impunita, tra tagli ai treni e disservizi, mentre chi viaggia resta solo e senza tutele. Vivere in provincia non può voler dire rinunciare alla libertà di una serata o a un rientro in tranquillità. Siamo persone, non problemi da ignorare”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09