Saronnese

UBOLDO – Ha 87 anni, compiuti lo scorso 24 giugno, ed è il più anziano partecipante del palio di Uboldo nei suoi 50 anni di storia: Carmelo Ariti, classe 1938, ha preso attivamente parte al palio cittadino per la prima volta quest’anno.

Nato a Catania, Carmelo Ariti si è trasferito ad Uboldo nel 1990 insieme alla moglie: “Prima di quest’anno non avevo mai partecipato ai giochi attivamente, ma ho sempre frequentato il palio cittadino. E’ un momento di festa: siamo sempre andati in centro per ascoltare musica, bere qualcosa o mangiare insieme ai nostri amici”, racconta.

Rappresentante del Lazzarett, ha partecipato al torneo di scala quaranta insieme ad altri tre rappresentanti del suo rione, tra cui sua moglie, Maria Assinnata. Tra i sedici sfidanti, la squadra del rione Lazzarett si è piazzata sul secondo gradino del podio.

“Di Uboldo mi piace tutto – racconta l’uomo – Mi piace ogni giorno andare nei diversi bar, salutare tutti. Qui siamo tutti amici, facciamo colazione e prendiamo il cappuccino insieme”.

Durante il palio di giugno, Ariti ha avuto occasione di scattare una foto con il più piccolo partecipante del Palio, Gioele, che aveva solo 3 giorni quando ha frequentatato la manifestazione cittadina per la prima volta. Da quel giorno sono passati 5 anni e il piccolo ha quest’anno preso parte al minipalio.

(in evidenza: Carmelo Ariti, con la moglie e il piccolo Gioele)

