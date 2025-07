CESATE – Una cerimonia semplice ma sentita ha accompagnato, nella mattinata di sabato 5 luglio, l’ultimo saluto a Oscar Cortelli, figura storica della Banda di Solaro “Attilio Rucano”, che lo ha voluto accompagnare con la musica anche nel giorno del funerale. La funzione si è svolta nella chiesa di San Francesco a Cesate, dove amici, parenti, musicisti e rappresentanti delle istituzioni si sono stretti attorno alla famiglia.

A rappresentare il comune di Solaro l’assessore Giuseppe Tramarin, mentre tra i presenti c’era anche Renzo Moretti, ex sindaco che aveva accolto l’arrivo della Banda a Solaro durante il suo mandato. A testimoniare il legame profondo tra Oscar e il territorio, anche le immagini scattate dal Gruppo Fotografico Cogli l’Attimo, che hanno documentato la cerimonia con grande sensibilità.

A ricordarlo con commozione è stato anche l’attuale sindaco Nilde Moretti, che ha voluto condividere un pensiero personale:

“E’ stata una bruttissima notizia per la nostra comunità – ha detto la prima cittadina – Oscar, colonna portante della nostra banda Attilio Rucano, ci ha lasciato. Sempre presente, sempre instancabile. Grazie per tutti i momenti che ci hai dedicato. Ci mancherai tantissimo. Fai buon viaggio…”

