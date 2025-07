Eventi

VEDANO OLONA – Questa sera, domenica 6 luglio, la centralissima piazza San Maurizio di Vedano Olona si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere lo spettacolo teatrale “Ho sposato un cellulare”, una commedia brillante scritta da Eleonora D’Aniello. L’appuntamento è fissato per le 21.

Lo spettacolo, promosso con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la compagnia F.A.R.E. Teatro, promette di regalare al pubblico una serata divertente ma anche capace di far riflettere, affrontando in chiave ironica e attuale un tema sempre più presente nella vita quotidiana: il rapporto – o meglio la dipendenza – dalle tecnologie digitali, in particolare dagli smartphone.

“A causa di un cellulare si rischia di mandare a fangoog… un matrimonio!” recita provocatoriamente il manifesto dell’evento, lasciando intuire il filo conduttore della serata: una coppia alle prese con le nevrosi e le incomprensioni generate dall’uso (o abuso) del telefono cellulare. Una storia in cui sarà facile riconoscersi, raccontata con umorismo e leggerezza ma senza rinunciare a un messaggio di fondo.

L’ingresso allo spettacolo è libero. In caso di maltempo, si consiglia di consultare i canali istituzionali del Comune per eventuali aggiornamenti sullo svolgimento della serata.

Un’occasione perfetta per vivere una domenica sera in compagnia, all’aperto, tra risate e buon teatro.

