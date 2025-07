Inizia così la nota che l’ex sindaco ora consigliere comunale Augusto Airoldi ha condiviso su Facebook.

“L’evento, sicuramente di maggiore risonanza, si colloca dentro una strategia di rilancio della attrattività di Saronno , giunta orma al quinto anno, della quale fanno parte molte altre decine di eventi, incontri, festival, aperture straordinarie, mostre, convegni e conferenze che animano le serate e i fine settimana della nostra città con proposte pensate per soddisfare i gusti più diversi. Una notte bianca al cui successo ha concorso il lavoro degli ex Assessori Succi e Pozzoli.

Una Notte bianca, questa del 2025, che ha avuto modo di dimostrare che l’importanza dei piani di sicurezza e delle infrastrutture tecnologiche in grado di gestire imprevisti ed emergenze, come il blackout verificatosi sabato sera, rappresentano una scelta imprescindibile per qualsiasi Amministrazione attenta alla sicurezza e al benessere delle persone, anche quando tali scelte si prestano, nell’immediato, a facili strumentalizzazioni.