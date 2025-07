ilTra

VENEGONO SUPERIORE – Dopo ventisette anni di servizio come agente di polizia locale, Antonio Borgo è il nuovo comandante della polizia locale di Venegono Superiore. La nomina è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale con decorrenza dal 1° luglio.

Borgo, già in forza al comando di polizia locale di Saronno e con una lunga esperienza maturata anche in collaborazione con altri enti pubblici, aveva iniziato a operare nel territorio di Venegono Superiore nel marzo dello scorso anno nell’ambito di una convenzione tra i comuni di Saronno, Rovellasca e Venegono stesso. Il progetto si era concluso a dicembre, ma per l’agente si era aperta la possibilità di chiedere la mobilità tra enti locali, portandolo a prendere servizio a tempo pieno da gennaio 2025.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia che ha voluto accordarmi affidandomi la responsabilità del servizio – ha commentato Borgo – Confido in una collaborazione proficua con colleghi, uffici, cittadini e associazioni”. Non è mancato un pensiero per chi collabora quotidianamente alla sicurezza del territorio: “Un ringraziamento personale all’amministrazione, alla Protezione civile, al CdV e a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo alla comunità”.

