SARONNO – Sempre fra i migliori sul parquet: Giacomo durante l’ultima stagione con l’Az Robur Saronno, nel campionato di basket di serie B Nazionale, ha subito fatto innamorare i tifosi biancazzurri, e ad applaudirlo c’era sempre anche Giulia. Adesso Giacomo Maspero e Giulia Schiavo si sono sposati: a loro le felicitazioni di giocatori, allenatori, staff e supporter della Robur ed anche di tutta la redazione de ilSaronno.

Maspero, come cestista, vanta trascorsi in serie A2 e, come detto, nell’ultima stagione ha vestito i colori roburini, in attesa magari di rivederlo con la maglia della Robur Saronno al palaRonchi.

(foto: Giacomo e Giulia sposi)

07072025