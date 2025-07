Eventi

BOLLATE – Il 37esimo Festival di Villa Arconati continua a sorprendere e lo farà mercoledì 16 luglio con una serata all’insegna della musica “possibile”, dell’ironia tagliente e del teatro-canzone surreale. Protagonisti sul palco, a partire dalle 21, Valerio Lundini e I Vazzanikki con lo spettacolo “Su…mmer with us”, un mix unico di canzoni, comicità nonsense e improvvisazione.

Posto unico numerato a 25 euro (oltre diritti di prevendita), per un evento che promette di regalare al pubblico risate, ritmo e momenti totalmente imprevedibili, in perfetto stile Lundini.

Valerio Lundini, classe 1986, è ormai un nome di culto nel panorama comico italiano. Autore e volto televisivo originale e mai convenzionale, ha conquistato il grande pubblico con programmi come Una pezza di Lundini e Faccende Complicatesu RaiPlay e Rai 3, senza dimenticare il debutto sanremese e il recente ruolo da protagonista nel film Il più bel secolo della mia vita. Con la sua band I Vazzanikki, nata nel 2009 a Roma e fortemente influenzata dal rock’n’roll e dal rockabilly, Lundini costruisce uno spettacolo dove la musica si fonde con gag surreali e trovate inaspettate. Il loro nuovo album “Innamorati della vita” sarà al centro della serata, insieme a sketch improvvisati e momenti di interazione col pubblico che renderanno ogni concerto diverso dall’altro.

Ad aprire la serata alle 20.30, Andrea Labanca, cantautore e performer legato al Festival non solo per geografia, ma anche per affinità artistica. Conosciuto per il suo stile tra canzone d’autore, teatro e sperimentazione sonora, Labanca torna con il singolo “Zanzare”, che anticipa un nuovo progetto discografico dalle sonorità hyper-rock e tinte punk-pop. Sul palco, con lui, Martina Milzoni al basso e Virginia Marchesi alla batteria.

(foto di Valerio Lundini e I Vazzanikki)

