CARONNO PERTUSELLA – Dopo le conferme di alcuni veterani tra cui il rinnovo del capitano rossoblu Federico Corno e il rinnovo di Paolo Cerreto, la Caronnese si rinforza pure tra i pali con il nuovo acquisto dell’estremo difensore Tommaso Trombetta, il giovane classe 2006 reduce da una stagione in Promozione con l’Accademia Bmv e l’Academy Uboldo.

Ecco le prime parole di Tommaso Trombetta in maglia rossoblu: “Il sì alla proposta della Caronnese deriva dall’ambizioso progetto della società e dalla loro voglia di vincere. Per me questa rappresenta una grande opportunità per mettermi in mostra su un palcoscenico importante”. Continua: “Il mio percorso di settore giovanile si è sviluppato per 6 anni in Varesina fino agli U17 per poi fare 6 mesi alla Sestese dove ho avuto l’opportunità di giocare tra i Regionali Élite. Saltando completamente la Juniores ho fatto il passo diretto in prima squadra alla Salus Turate Mozzate dove al primo anno ho totalizzato 25 presenze in campionato. La stagione scorsa l’ho svolta da agosto a dicembre all’Academy Uboldo e da gennaio a giugno all’Accademia BMV per un totale di 10 presenze”.

(foto da Caronnese)