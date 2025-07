Calcio

CESATE – Sport, divertimento e convivialità hanno animato lo scorso fine settimana il centro sportivo di Cesate, in occasione della “12h no stop di calcio” organizzata dallo SC United. L’evento, svoltosi tra il 5 e il 6 luglio, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, richiamando in campo atleti e spettatori per una maratona calcistica che si è protratta per tutta la notte.

In campo, tante partite in successione senza interruzioni, mentre a bordo campo non è mancato il ristoro con un servizio food attivo per 12 ore, particolarmente apprezzato. Dal panino con salamella o hamburger alla pinsa, dalle patatine ai wurstel con crauti, fino alle brioches calde servite dalle 3 del mattino, l’offerta gastronomica ha soddisfatto i partecipanti fino all’alba.

Tra i momenti più apprezzati della serata, l’anguriata delle 2, offerta a tutti dall’organizzazione, che ha contribuito a creare un clima festoso e partecipato.

Un appuntamento riuscito sotto ogni aspetto, che ha confermato la capacità dello SC United Cesate di coinvolgere la comunità e valorizzare lo sport come occasione di aggregazione.

