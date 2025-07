Città

SARONNO – Prosegue l’azione di protesta e sensibilizzazione del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, con un appello alla regione e alla politica cittadina e regionale, contro le cancellazioni di convogli e i disservizi che hanno caratterizzato quest’inizio estate.

Dopo decine di post sui social con gli avvisi di Trenord su treni rotti, soppressi e cancellati, il gruppo condivide la nota dell’associazione utenti del trasporto pubblico di Milano.

Nel testo è inclusa una tabella che mostra come, da sabato 29 giugno a sabato 3 agosto, le corse soppresse siano state tra il 43% e il 60%.

“Non esistono linee S di serie A e linee S di serie B – commentano –. Non esistono sulla carta, ma per Trenord linee come la S2 e, ancora più clamorosamente, la S9 sono servizi di serie B, che l’azienda attiva e disattiva a piacimento, nell’imbarazzante silenzio della regione Lombardia. Le linee continuano a esistere, sempre sulla carta, ma di fatto le sistematiche cancellazioni eliminano anche più della metà del servizio, rendendolo assolutamente inaffidabile. Questo succede ormai ogni estate per la S9.”

E ancora: “È molto grave che, in una regione che si vanta di essere la locomotiva italiana, venga tranquillamente tollerato il comportamento di un fornitore di servizi che dimostra tanta incompetenza e inefficacia, e che si arroga il diritto di considerare inutili alcune linee previste dalla progettazione della regione.”

Non manca un appello per venire incontro alle esigenze e ai diritti dei viaggiatori: “Scriviamo questa nota nella speranza che la politica si renda conto di quanto grave sia il disservizio prodotto e di quanto intollerabile sia il comportamento di Trenord.”

La nota si conclude con alcune osservazioni su scelte che, secondo l’associazione, non sarebbero funzionali né efficienti: “I materiali rotabili impiegati per il servizio sono solitamente TAF e R-TAF. Questi ultimi sono la versione rinnovata recentemente da parte di Trenord. Non fosse che anche questi convogli restano in panne come quelli vecchi, forse perché le azioni di svecchiamento intraprese non sono adeguate o sufficienti. Nel concreto, si vedono pochissimi convogli in servizio rispetto a quelli attesi dopo un lavoro di aggiornamento. A chiudere il quadro inquietante, segnaliamo che, mentre gli utenti di alcune linee sopracitate restano a bocca asciutta, su altre relazioni si vedono addirittura raddoppiate le composizioni (es. doppie di ETR204 Donizetti), liberatesi grazie alla chiusura di diverse linee per i lavori di RFI. Le stesse corse, durante il periodo scolastico e con un carico maggiore, vengono svolte da materiali singoli e viaggiano ora con molti più posti a sedere rispetto a quelli necessari.

Qual è il motivo per cui si utilizzano i materiali in questo modo? Trenord è consapevole che, così facendo, si esauriscono prima i chilometri previsti dai contratti di manutenzione, senza offrire un servizio aggiuntivo? Non è questo uno spreco di risorse? Si ha coscienza che questo sistema permette all’azienda costruttrice dei convogli di stilare nuovi contratti di manutenzione, pagati a caro prezzo dai contribuenti?

C’è poi l’importante questione della carenza di personale, che esplode a ogni periodo di ferie di macchinisti e capitreno. Questa carenza si aggiunge ai guasti dei materiali rotabili e viene in parte mascherata dall’indisponibilità dei treni. È un problema che ciclicamente affligge Trenord, che l’azienda sistematicamente nega nel momento in cui si presenta. Infatti, non è mai riportato tra le motivazioni delle cancellazioni, ma poi è costretta ad ammetterlo e a ricorrere a campagne di assunzioni per reintegrare gli organici carenti.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09