CESATE – Cesate si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di “Banda in Festa“, l’evento estivo che, con il patrocinio del comune, animerà l’area feste del centro sportivo di Cesate nei weekend dal 10 al 13 e dal 17 al 20 luglio. L’ingresso all’area è previsto dal parcheggio di via centro sportivo e, come da tradizione, la manifestazione offrirà a cittadini e visitatori giornate ricche di musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

Durante tutta la durata dell’evento saranno presenti bancarelle, spettacoli e serate musicali che vedranno esibirsi artisti e dj del panorama locale e non solo. Tra i protagonisti della consolle ci saranno Dj Koby, Daniele Davì, Dj Andrea, mentre le note travolgenti di Marea – Gli Esplosivi animeranno il palco con energia. La festa sarà accompagnata ogni sera dalla cucina aperta a partire dalle 19.30, offrendo piatti gustosi e specialità per tutti i palati. In particolare, domenica 13 luglio il servizio sarà attivo sia a pranzo che a cena, mentre domenica 20 luglio si potrà pranzare, ma non cenare.

Non mancheranno serate a tema, veri e propri appuntamenti culinari da non perdere. Sabato 12 luglio si terrà infatti la serata emiliana, mentre sabato 19 luglio sarà la volta della serata paella. Entrambe le cene speciali saranno disponibili solo su prenotazione, contattando il numero 344 0638841 oppure direttamente alla festa.

(foto d’archivio)

