SARONNO – Domenica 6 luglio è stata una giornata movimentata per il Saronnese, tra i disagi causati dal maltempo e la Notte Bianca che ha animato il centro cittadino. I temporali hanno provocato allagamenti e caduta di alberi, mentre la manifestazione ha attirato migliaia di persone nonostante qualche intoppo. A colpire l’attenzione anche un misterioso black-out durante lo spettacolo.

Un cavo elettrico è andato a fuoco in via Marconi a Saronno, causando la chiusura della strada e l’intervento immediato dei vigili del fuoco e di Enel.

A Caronno Pertusella un albero è crollato su via Bainsizza durante il temporale, bloccando completamente la strada e richiedendo l’intervento delle autorità.

La Notte Bianca a Saronno ha riscosso un grande successo, nonostante il rischio pioggia. Soddisfazione da parte della sindaca, di Confcommercio e degli organizzatori per l’ampia partecipazione e le attrazioni offerte.

Durante la serata, il centro di Saronno è rimasto al buio per circa venti minuti a causa di un black-out improvviso, lasciando perplessi cittadini e turisti.

I video delle attrazioni della Notte Bianca mostrano l’atmosfera suggestiva tra installazioni steampunk, personaggi in costume e performance artistiche.

Nonostante due liti, un’esagitato e due malori, il piano sicurezza della Notte Bianca ha funzionato grazie al coordinamento tra polizia locale e carabinieri.

Il maltempo ha colpito con l’arrivo dell’annunciata perturbazione: pioggia e allerta arancione per temporali resteranno in vigore fino alla mattina successiva.

Alcuni viaggiatori sono rimasti a terra a causa della Notte Bianca, segnalando la mancanza di informazioni sui trasporti durante l’evento.

