SARONNO – “Crediamo che tutti, da saronnesi, abbiamo apprezzato la Notte Bianca di sabato 5 luglio. Non tanto per gli spettacoli, quanto per la città che tutti abbiamo trovato: una Saronno strapiena, vivacissima, con tanti piccoli e grandi eventi in tutte le sue strade del centro. Una Saronno in cui tutti si sono sentiti accolti e si sono sentiti sicuri. Questa ennesima esperienza positiva della Notte Bianca apre a due riflessioni”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno lista civica che fa parte della maggioranza sull’evento di sabato 5 luglio.

“La prima è che Saronno è ancora una città attrattiva, nonostante la cronaca racconti soprattutto le disgrazie del nostro centro. Se c’è una bella proposta, sia i saronnesi sia gli abitanti dei comuni limitrofi vengono con piacere a passeggiare nella nostra ampia e accogliente ZTL, a bere una cosa con la famiglia, a prendere un gelato, se trovano qualche negozio aperto interessante, in tempo di saldi, anche a fare acquisti.

L’obiettivo – che abbiamo inserito tra i nostri Quattro Impegni per Saronno – è quello di avere una città che sia così: vivace, accogliente e sicura il maggior numero possibile di fine settimana all’anno, possibilmente tutti. Se la proposta sarà interessante e coordinata, in tanti risponderanno. È successo ieri sera, dobbiamo lavorare con tutti – dalle associazioni, ai commercianti, a chiunque possa dare un contributo – perché accada e Saronno torni a essere la prima opzione per l’intrattenimento serale di giovani e meno giovani. Va sovvertito il declino che tutti conosciamo.

La seconda è che – a differenza di quanto si dice, destra in testa – il problema della Saronno deserta non sono certo i parcheggi. Ieri sera la città era strapiena di gente. Sia che fossero saronnesi sia che venissero da fuori, queste persone hanno deciso di venire in centro da noi e comunque ci sono riuscite, parcheggiando oppure venendo a piedi o in bici dai quartieri, perché in una città che è 3×3 km si può fare.

Di nuovo, è la proposta che attira, non la possibilità di parcheggiare o meno. Certamente la mobilità cittadina va migliorata ove possibile, ma sono le persone e l’offerta a fare la differenza.

Da parte nostra, attraverso l’Assessorato alla Cultura, c’impegneremo per creare le condizioni migliori possibili perché la Saronno vista sabato ridiventi la normalità, non l’eccezione”.

