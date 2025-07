Città

SARONNO – Dopo qualche ora di tregua, torna l’instabilità atmosferica nel Saronnese. La Protezione civile della Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo, la n. 2025.65, valida fino a martedì 8 luglio alle 6, per rischio temporali di livello arancione (moderato). Resta inoltre attiva fino alle 9 di martedì anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Secondo le previsioni si prevede una graduale ripresa delle precipitazioni, con rovesci e temporali che interesseranno prima i rilievi e poi, nel tardo pomeriggio-sera, si estenderanno anche alla pianura. Le celle temporalesche attraverseranno rapidamente la regione da ovest verso est, accompagnate da grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento fino a 70 km/h.

Anche la giornata di domani, martedì 8 luglio, sarà caratterizzata da instabilità: nelle ore notturne continueranno i rovesci più intensi sui settori centro-orientali, mentre in mattinata le piogge tenderanno ad esaurirsi da ovest. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi nuove precipitazioni sparse, più probabili su rilievi e settori orientali.

Il nodo idraulico di Milano, che comprende anche il territorio saronnese (zona IM-09), è quindi sotto osservazione. I venti resteranno moderati anche in pianura, con raffiche tra 40 e 45 km/h, mentre sulle aree montane sotto i 1500 metri sono attesi venti forti dai quadranti settentrionali.

La raccomandazione per tutti i cittadini è di prestare attenzione agli aggiornamenti e di limitare gli spostamenti in caso di forti precipitazioni o vento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09