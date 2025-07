LUINO – È stato fermato nella notte dai carabinieri della compagnia di Luino il giovane di 25 anni accusato dell’omicidio del padre adottivo, accoltellato a morte nella serata di domenica 7 luglio nell’abitazione della madre, in via Vittorio Veneto. Il ragazzo, residente a Lugano, si trovava in casa insieme al padre e ai fratelli quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe scoppiata una lite degenerata in un gesto estremo.

Secondo una prima ricostruzione, durante la discussione il 25enne avrebbe colpito il padre con un grosso coltello da cucina, davanti alla madre e al fratello minore. Dopo l’aggressione, il giovane ha tentato la fuga ma è stato inseguito e bloccato in strada proprio dal fratello, che ha assistito alla scena. In quel momento sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Luino, già nei paraggi grazie alla segnalazione di alcuni passanti.

Il giovane è stato subito fermato e accompagnato nella caserma dei carabinieri per i primi accertamenti. Nel frattempo, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. In via Vittorio Veneto sono poi arrivati il magistrato di turno della Procura di Varese, Carlo Parodi, e la squadra rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Varese, per i sopralluoghi sulla scena del delitto.

Durante le perquisizioni è stato rinvenuto e sequestrato il coltello insanguinato, ritenuto compatibile con l’arma del delitto. I carabinieri hanno lavorato tutta la notte, coordinati dal sostituto procuratore Parodi, ascoltando i testimoni e interrogando l’indagato per fare luce sul movente, che appare legato a dissidi familiari.

Considerando gli elementi raccolti e la pericolosità del soggetto, la Procura di Varese ha disposto il fermo del 25enne, che è stato trasferito nella casa circondariale di Varese. L’abitazione dove è avvenuto il delitto è stata posta sotto sequestro.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza le ragioni che hanno scatenato la furia omicida del giovane.

