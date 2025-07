Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il primo intervento in consiglio comunale del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia:

“Buonasera a tutti, desidero iniziare il mio intervento con un sentito ringraziamento ai 1.989 saronnesi che hanno scelto di accordare la loro fiducia a Fratelli d’Italia. Ringrazio anche tutti coloro che, con spirito di servizio, si sono candidati nella nostra lista e ci hanno sostenuto attivamente durante la campagna elettorale. Il risultato conferma la nostra crescita e ci incoraggia a proseguire con determinazione.

Ho l’onore di guidare in consiglio comunale il gruppo di Fratelli d’Italia. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione con serietà, coerenza e attenzione, guidati da ciò che più ci sta a cuore: il bene della città. Rivolgo i miei complimenti alla sindaca Ilaria Pagani, che ha vinto il confronto elettorale con Rienzo Azzi, il nostro candidato, al quale va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Alla sindaca desidero rivolgere anche un auspicio: sappiamo tutti che ha fatto parte della precedente amministrazione. Mi auguro che scelga di distinguersi, affrontando con responsabilità temi cruciali come quello della sicurezza, senza scaricare le colpe su altri enti, ma valorizzando al meglio le forze a disposizione. Si assuma le sue responsabilità politiche, senza cercare giustificazioni o minimizzare i problemi con espressioni infelici come “scuola di cartone”.

Chiediamo che l’ostello torni finalmente a Saronno, che lo spazio di via Fiume venga restituito alla città, riportandolo alla sua funzione di sport e verde pubblico. E, soprattutto, che Saronno non venga bloccata da giochi di potere e maggioranze a geometria variabile.

Ci fermiamo qui, consapevoli del nostro ruolo: quello di controllo e di opposizione. Un’opposizione seria, coerente, radicata nei valori e nell’interesse dei cittadini. Continueremo a contrastare i trasformismi e i bizantinismi di maggioranze costruite a tavolino. Del resto l’amministrazione Airoldi, alla quale ci siamo sempre opposti, non è stata riconfermata. È stata, a nostro avviso, una delle peggiori gestioni che Saronno abbia conosciuto, e l’abbiamo contrastata con il nostro stile: fermo, puntuale, concreto. E’ stata archiviata e speriamo di non rivederne elementi o stili.

Un caloroso benvenuto ai nuovi consiglieri comunali. In particolare, voglio dare il benvenuto alla nostra Marina Ceriani, che sono certo porterà un contributo concreto e prezioso alla vita cittadina. Fratelli d’Italia è stata, è, e resterà forza di opposizione a Saronno, come lo è in provincia. Buon lavoro a tutti.”

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09