ROVELLASCA – Il vandalismo, la denuncia e infine il messaggio pubblico: un video per dire che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ha reagito con fermezza al danneggiamento della sua auto, colpita nei giorni scorsi con una sostanza corrosiva che ha rovinato la carrozzeria.

https://www.facebook.com/reel/1258910205891852

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, come ha spiegato lo stesso primo cittadino: “Sono appena tornato dai carabinieri per fare una denuncia, perché qualcuno che mi vuole bene ha ben pensato di spruzzare una sostanza corrosiva sul cofano della mia auto”.

Zauli ha collegato il gesto a recenti provvedimenti adottati in paese, rivendicando le azioni intraprese per riportare ordine e rispetto delle regole: “Non è facendo questi atti che a me mi tremate. Ho già capito che c’è qualcuno a cui ha dato fastidio che sono partite delle multe, perché abbiamo beccato chi buttava i sacchetti dove non dovevano essere buttati”.

Il sindaco ha anche ricordato alcuni episodi che avrebbero suscitato malcontento in una parte della cittadinanza, soprattutto tra i più giovani: “Lo so che ci sono dei ragazzotti che se la sono presa perché ho già fermato qualcuno che faceva casino al cimitero, o che entrava con le moto nel parco. Ma non mi intimidate, sappiatelo”.

Nel suo intervento, Zauli ha voluto sottolineare che Rovellasca non è un paese insicuro, ma che serve più educazione civica: “I problemi di sicurezza ci sono quando c’è prostituzione, spaccio di droga, zone dove non si può andare. A Rovellasca, invece, siamo tra i paesi con meno furti. Quello che manca è l’ordine. E l’ordine manca quando chi doveva educare non lo ha fatto”.

Poi il messaggio diretto agli autori del gesto: “È inutile che ve la prendiate con la mia macchina. Se volete, prendetevela con me. Tanto io vi guardo negli occhi e paura non ne ho nei confronti di nessuno”.

Infine, il saluto con tono deciso ma senza perdere il rispetto del ruolo: “Magari mi costerà qualche centinaio di euro di franchigia, ma a me non mi intimidate. Ciao, scusate lo sfogo. Una buona giornata a tutti”.

