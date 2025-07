Città

SARONNO – Un sospetto caso di Dengue registrato nella zona ha spinto l’Amministrazione comunale a disporre un intervento urgente di disinfestazione straordinaria nell’area del campo sportivo Ronchi e nelle vie circostanti. L’operazione rientra tra le misure di tutela della salute pubblica e igiene urbana previste da Ats Insubria.

La febbre da virus Dengue è una malattia virale acuta trasmessa dalla puntura di zanzare del genere Aedes albopictus e richiede un’attenta gestione per evitare la diffusione. A seguito della segnalazione di un caso sospetto di Dengue si procede entro 24 ore agli interventi di disinfestazione in un’area di 200 metri di raggio intorno al luogo di possibile contaminazione. Le operazioni prevedono un ciclo di trattamenti adulticidi da eseguire nei tre giorni successivi alla notifica, in parallelo al trattamento larvicida e alla bonifica ambientale. In caso di conferma del contagio, sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini, ai quali viene raccomandato di mantenere chiuse le finestre durante gli interventi e di non lasciare all’esterno animali domestici, alimenti o biancheria.

Lunedì 7 luglio, a partire dalle 23 e fino alle 6 di martedì 8 luglio, verrà effettuato un trattamento adulticida nelle aree verdi pubbliche e lungo le strade comunali interessate. In precedenza, è previsto anche un trattamento larvicida nelle tombinature della zona.

Le vie coinvolte dall’intervento sono: via R. Sanzio, via Rovereto, via Don Volpi (tra Colombo e Rovereto), via Trento (tra Volpi e Togliatti), via D. Bellavita (dal torrente Lura a Togliatti), via Montoli (tra Giotto e Volpi), via Giotto (tra Montoli e Buonarroti) e via Buonarroti.

Durante tutta la notte sarà vietato tenere aperte porte e finestre, lasciare animali o cibo all’esterno e stendere biancheria. Per gli ortaggi coltivati nelle vicinanze delle aree comunali trattate è consigliato non consumarli per almeno 72 ore e procedere comunque a un lavaggio accurato prima dell’uso.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare seguendo scrupolosamente le indicazioni per garantire l’efficacia dell’intervento e tutelare la salute pubblica.

