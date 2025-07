Città

SARONNO – In seguito alla segnalazione di un caso sospetto di Dengue nel quartiere del centro sportivo Ronchi, il Comune ha disposto una serie di interventi straordinari e invita tutti i cittadini interessati a collaborare attivamente con le misure previste per prevenire la proliferazione delle zanzare. L’area interessata corrisponde a una zona compresa entro 200 metri dal Campo Sportivo Ronchi, includendo via R. Sanzio, via Rovereto, via Don Volpi, via Trento, via Bellavita, via Montoli, via Giotto e via Buonarroti.

Obblighi per residenti e operatori

Tutti i residenti, amministratori condominiali, commercianti, gestori di strutture sensibili (ospedali, case di riposo, parchi, aree produttive), sono tenuti a:

Effettuare una bonifica ambientale accurata, svuotando tutti i contenitori con acqua stagnante in giardini, cortili, terrazzi e balconi. Chiudere le finestre dalle 23 di lunedì 7 luglio fino alle 6 di martedì 8 luglio, durante le operazioni di disinfestazione nelle aree stradali. In caso di pioggia, l’intervento sarà replicato.

Prescrizioni da seguire durante il trattamento

È fatto obbligo a tutti di attenersi alle istruzioni degli operatori incaricati, affiggere copia dell’ordinanza negli ingressi condominiali e seguire queste indicazioni:

Non sostare all’aperto durante la disinfestazione.

Tenere chiuse porte e finestre.

Non esporre cibo, animali o biancheria all’esterno.

Lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente esposta.

Tenere al chiuso gli animali domestici e rimuovere abbeveratoi.

In caso di contatto con i prodotti, lavare subito la parte interessata con acqua e sapone.

All’esterno, utilizzare repellenti e indossare abiti chiari e coprenti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09