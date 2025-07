Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il primo intervento in consiglio comunale del consigliere comunale Francesca Rufini di Tu@Saronno:

“Buona sera a tutti! E un buona sera speciale alla prima sindaca di Saronno! Sono emozionata e molto felice di poter sedere ancora qui tra questi banchi, e continuare l’esperienza che ho iniziato 5 anni fa; in particolare, sono felice di far parte di un’amministrazione finalmente a guida femminile e con tanti volti nuovi e giovani sia in consiglio che in giunta.

Il 23 ottobre 2020, quando ho avuto l’onore di fare il mio primo intervento durante il primo consiglio comunale dell’amministrazione Airoldi, eravamo in un momento storico devastante, appena dopo la prima ondata di covid e poco prima della seconda; eravamo qui tutti distanziati e con le mascherine, e passò un bel pò di tempo prima che potessimo guardarci in faccia, seduti su questi banchi. Oggi sediamo qui in sala Vanelli, vicini gli uni agli altri, coi nostri volti scoperti; la Sindaca conosce gli uffici e il funzionamento della macchina comunale di cui tante lacune sono state colmate o si è iniziato a farlo durante la precedente amministrazione; la partenza, quindi, è sicuramente migliore di quella di 5 anni fa!

Siamo però lo stesso, purtroppo, in un momento storico forse ancor più disastroso.

Il disinteresse generalizzato verso la cosa pubblica è drammatico: a cominciare dal 2023, quando, nonostante la pessima gestione della pandemia da parte della Giunta Fontana, andò a votare il 41% dei lombardi, e la maggioranza di questi riconfermò lo stesso presidente e la sua politica ottusa. E così, accade pure che, negli Usa, c’è un presidente, eletto dalla minoranza dei votanti, che ogni giorno ci dà prova della sua imbarazzante incapacità politica e della distanza smisurata dai valori di un paese liberale, progressista e moderno. Stiamo assistendo da 10 mesi al genocidio del popolo palestinese a Gaza: non ci sono nemmeno parole adatte a descrivere il profondo sconforto nell’ascoltare il silenzio di quasi tutti i governi di fronte a quello che ci ha sempre inorridito nei libri di storia. Accade anche, nel nostro piccolo, che alle elezioni comunali di pochi giorni fa, i giovani sotto ai 30 anni – e cioè quelli che dovrebbero essere i più interessati alla politica e al futuro del paese – non siano andati a votare.

In questo desolato presente inizia, però, ad accadere anche qualcosa di diverso: più di 200.000 persone da tutta Europa hanno partecipato domenica scorsa al pride di Budapest; ogni giorno, nel mondo, decine di migliaia di persone scendono in piazza a manifestare contro l’amministrazione Trump e per il cessate il fuoco a Gaza. E nel nostro piccolissimo mondo, accade pure che i cittadini e le cittadine di Saronno decretino la vittoria, che pareva insperata, di una sindaca, con un programma elettorale che guarda al futuro e che fa della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, della partecipazione, dell’inclusione e del rispetto delle persone, i punti chiave della propria azione amministrativa.

Abbiamo una grandissima occasione: 5 anni per cambiare il modo di amministrare Saronno, attraverso il tentativo di riportare le persone ad amare la politica e ad interessarsi della cosa pubblica, dando priorità all’ascolto e alla partecipazione, adottando una prospettiva che sia rispettosa delle esigenze e dei bisogni dei cittadini e in particolare delle cittadine, il cui punto di vista non è mai stato assunto come metro delle scelte amministrative e che, invece, nel nostro programma, è una delle linee guida dell’azione. Abbiamo 5 anni per un cambiamento che, per certi versi, è urgente ed inevitabile, perché per tante cose non si può più aspettare.

Viviamo – nostro malgrado – in una delle zone più inquinate del mondo: in alcuni periodi dell’anno, ma, per esempio, anche qualche giorno fa, quando i livelli di ozono sono stati pericolosamente sopra il limite, le raccomandazioni sono di “non fare attività all’aperto”, “non fare sport”, “non correre”, “non andare in bicicletta” .. nella nostra Saronno! E possiamo anche fare finta che non sia vero, come fanno in tanti, ma in questi luoghi noi ci viviamo e ci vivono i nostri figli e la grande responsabilità di chi siede in questi banchi è epocale. Abbiamo 5 anni per far tornare le persone ad amare Saronno, e questo è un obiettivo a cui dobbiamo lavorare tutti insieme, amministratori e cittadini.

Così come insieme, a tutti i livelli, dobbiamo affrontare la questione della sicurezza che è per tutti una priorità, ma nessuno qui ha la bacchetta magica, né il potere per risolvere il problema: non ce l’hanno avuto i sindaci che ci sono stati fino ad oggi e non ce l’avremo noi, tanto meno col decreto sicurezza, citato in qualche comunicato di questi giorni, e che altro non è se non un provvedimento populista e repressivo che introduce nuovi reati e inasprisce le pene senza misurarsi con le conseguenze di queste scelte (il sistema carcerario in Italia è già oltre il collasso, per esempio) e senza minimamente affrontare il problema in modo preventivo; cosa che invece possiamo e vogliamo fare noi. Viviamo in una regione dove ci sono tanti slogan per la sicurezza, ma pochi, pochissimi fatti: lo scorso dicembre, il consiglio regionale di regione Lombardia ha discusso il bilancio relativo al biennio 2025/2027, approvando, per il secondo anno consecutivo, un taglio alle risorse destinate all’assessorato alla sicurezza che scendono da 6,5 a 4 milioni di euro: una cifra misera, pari allo 0,012% del bilancio regionale complessivo.

Mi auguro che, durante il nostro mandato amministrativo, l’opposizione che esprime oggi il governo centrale e quello regionale, abbandoni gli slogan e ci aiuti intervenendo con i propri ministri e politici che siedono in regione affinché si occupino davvero della sicurezza in Lombardia; questa è una battaglia che si deve combattere a tutti i livelli, e insieme.

Concludo ringraziando chi mi ha permesso di essere ancora qui: prima di tutto i miei compagni e amici di Tu@Saronno che mi hanno dato fiducia e supportata durante gli scorsi 5 anni e in campagna elettorale; tutti i miei amici e la mia famiglia, e ovviamente tutti i saronnesi e le saronnesi che mi hanno dato il loro voto! E voglio ringraziare anche tutti i consiglieri della vecchia maggioranza, gli ex assessori e l’ex sindaco Augusto Airoldi perchè con loro ho passato anni indimenticabili durante i quali ho imparato tantissimo e capito quanto sia difficile e faticoso amministrare un comune come il nostro. Un grande in bocca al lupo a Ilaria e a tutta la giunta, e buon lavoro a tutti! Grazie!”

